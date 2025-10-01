Haberler

Manşetler yanıyor! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünya basınında

Manşetler yanıyor! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünya basınında
Manşetler yanıyor! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünya basınında
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve tarihi bir galibiyete imza attı. Bu önemli zafer, dünya basınında geniş yankı buldu. Avrupa'nın önde gelen gazeteleri ve yayın organları, Liverpool'a sert eleştiriler yöneltirken, Galatasaray'ın zaferini öne çıkardı. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, attığı golle övgülerin merkezindeydi.

Galatasaray'ın Liverpool karşısında aldığı tarihi galibiyet dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz ve Avrupa medyası Liverpool'u ağır şekilde eleştirirken, Osimhen'in penaltı golü manşetlere taşındı. "Cehennem gibi bir akşam" ve "Liverpool İstanbul'da diz çöktü" ifadeleri geceye damga vurdu.

Manşetler yanıyor! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünya basınında

LİVERPOOL'A AĞIR ELEŞTİRİLER

Avrupa'nın önde gelen gazeteleri ve yayın organları Liverpool'a sert eleştiriler yöneltirken, Galatasaray'ın zaferini öne çıkardı. Manşetlerde, "Cehennem gibi bir akşam" ve "Liverpool İstanbul'da diz çöktü" ifadeleri dikkat çekti. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ise attığı golle övgülerin merkezindeydi.

Manşetler yanıyor! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünya basınında

DÜNYA BASININDAN BAŞLIKLAR

Daily Mail: Liverpool, Türkiye'deki sönük futbol sonrası arka arkaya mağlubiyetten kaçamadı.

A Bola: Liverpool reaksiyon gösteremediği maçta İstanbul'da diz çöktü.

BBC: İstanbul'daki sağır edici gecede Galatasaray, Liverpool'a ikinci yenilgisini tattırdı.

Irish News: Osimhen, Galatasaray'a galibiyeti getirdi, Liverpool yine kaybetti.

The Standard: Victor Osimhen penaltıdan attı, Kırmızılar yara aldı.

Marca: Galatasaray, Liverpool'un kabusunu sürdürdü.

Manşetler yanıyor! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünya basınında

RTE: Liverpool, Galatasaray karşısındaki sinir bozucu yenilgi sonrası çöküşte.

Give Me Sport: Liverpool'un Galatasaray kabusu sonrası Wirtz eleştirilerin hedefi oldu.

AS: Liverpool için "Kırmızı alarm"!

Daily Star: Arne Slot'un kadro tercihi yenilgiyi getirdi.

Al Jazeera: Galatasaray, sağır eden Şampiyonlar Ligi kapışmasında Liverpool'u 1-0 yendi.

Rousing the Kop: Liverpool, Türkiye'de yine kazanamadı.

Mirror: Salah tercihi Liverpool'a mağlubiyet getirdi.

Irisi Examiner: Cehennem gibi akşamda Osimhen, Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.

