Manşetler yanıyor! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünya basınında

Galatasaray'ın Liverpool karşısında aldığı tarihi galibiyet dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz ve Avrupa medyası Liverpool'u ağır şekilde eleştirirken, Osimhen'in penaltı golü manşetlere taşındı. "Cehennem gibi bir akşam" ve "Liverpool İstanbul'da diz çöktü" ifadeleri geceye damga vurdu.

LİVERPOOL'A AĞIR ELEŞTİRİLER

Avrupa'nın önde gelen gazeteleri ve yayın organları Liverpool'a sert eleştiriler yöneltirken, Galatasaray'ın zaferini öne çıkardı. Manşetlerde, "Cehennem gibi bir akşam" ve "Liverpool İstanbul'da diz çöktü" ifadeleri dikkat çekti. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ise attığı golle övgülerin merkezindeydi.

DÜNYA BASININDAN BAŞLIKLAR

Daily Mail: Liverpool, Türkiye'deki sönük futbol sonrası arka arkaya mağlubiyetten kaçamadı.

A Bola: Liverpool reaksiyon gösteremediği maçta İstanbul'da diz çöktü.

BBC: İstanbul'daki sağır edici gecede Galatasaray, Liverpool'a ikinci yenilgisini tattırdı.

Irish News: Osimhen, Galatasaray'a galibiyeti getirdi, Liverpool yine kaybetti.

The Standard: Victor Osimhen penaltıdan attı, Kırmızılar yara aldı.

Marca: Galatasaray, Liverpool'un kabusunu sürdürdü.

RTE: Liverpool, Galatasaray karşısındaki sinir bozucu yenilgi sonrası çöküşte.

Give Me Sport: Liverpool'un Galatasaray kabusu sonrası Wirtz eleştirilerin hedefi oldu.

AS: Liverpool için "Kırmızı alarm"!

Daily Star: Arne Slot'un kadro tercihi yenilgiyi getirdi.

Al Jazeera: Galatasaray, sağır eden Şampiyonlar Ligi kapışmasında Liverpool'u 1-0 yendi.

Rousing the Kop: Liverpool, Türkiye'de yine kazanamadı.

Mirror: Salah tercihi Liverpool'a mağlubiyet getirdi.

Irisi Examiner: Cehennem gibi akşamda Osimhen, Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.