Manisalı sporcu Nurbade Büber, milli takımla dünya şampiyonu oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Nurbade Büber, Brezilya'da düzenlenen 2026 FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Kumite Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre şampiyonanın finalinde İspanya'yı mağlup eden Kadın Kumite Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Nurbade Büber'in de kadrosunda yer aldığı milli takım, elde ettiği başarıyla dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Bu yıl Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden ikincilikle mezun olan Manisalı sporcu Nurbade Büber'in, disiplini ve mücadeleci kimliğiyle dikkati çektiği belirtildi.

Açıklamada, "Milli formayla ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuz Nurbade Büber'in dünya şampiyonluğuna ulaşmasının gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, sporcumuzun azminin ve emeğinin en güzel karşılığıdır." ifadelerine yer verildi.