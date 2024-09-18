Manisalı Badmintoncu Ravza Bodur'dan Bronz Madalya

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Kayseri'de düzenlenen Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası'nda tek kızlarda Türkiye 3'üncüsü olan Manisalı milli sporcu Ravza Bodur ve antrenörleri Zeliha Demir ile Okan Demir'i makamında ağırlayarak tebrik etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Kayseri'de yapılan Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası'nda tek kızlarda bronz madalya kazanan Ravza Bodur'u makamında ağırlayarak tebrik etti. 29 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek Gençler Dünya Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Ravza Bodur'a başarı dileklerini ileten Öztürk, Manisa olarak badminton branşında önemli başarılar elde ettiklerini vurguladı.

Yunus Öztürk, Manisa'da badminton altyapısına büyük önem verdiklerini belirterek, Selendi ilçesinde antrenörler Zeliha ve Okan Demir'in yoğun emekleri sayesinde başarılı sporcular yetiştirdiklerini ifade etti. Öztürk, "Sporcumuz Ravza Bodur'un Dünya Şampiyonası'ndan güzel sonuçlarla döneceğine yürekten inanıyorum. Her zaman yanındayız ve kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Öztürk, Manisa'nın badminton branşında daha birçok şampiyon yetiştireceğini ve bu sporcuların uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini sözlerine ekledi. - MANİSA