Manisa Voleybol Takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi'ni Namağlup Kazandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda finalde Mersin ile karşılaşan Manisa il karması mücadeleden 3-0 galip ayrılarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda Manisa, büyük bir zafer elde etti. İl karması erkek voleybol takımı, turnuva boyunca sergilediği üstün performansla adını finale yazdırmayı başardı.

İzmir'de oynanan final karşılaşmasında güçlü rakibi Mersin'i set vermeden 3-0 mağlup eden Manisa ekibi, Türkiye şampiyonluğunu namağlup olarak kazandı. Sahada gösterdikleri kararlı mücadele ve takım çalışmasıyla Türkiye'nin zirvesine çıkan Manisalı sporcular, hem şehre hem de sporseverlere sevinç yaşattı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün ikinci büyük başarımızı kutluyoruz; kız basketbol takımımızın ardından erkek voleybol takımımız da Türkiye şampiyonu oldu. Gençlerimizin sahada sergilediği performans, disiplin ve takım oyunu Manisa voleybolunun gücünü bir kez daha gösterdi. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum." - MANİSA