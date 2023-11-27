Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Manisa takımları haftayı 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Şampiyonluk hedefleyen Manisa 1965 SK ile Yıldızspor 45 FK birbirleriyle karşı karşıya gelecek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Manisa takımları haftayı 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle kapattı. BAL 9. haftasında şampiyonluk hedefleyen Manisa 1965 SK ile Yıldızspor 45 FK karşı karşıya gelecek.

BAL 4. Grup 8. hafta mücadelelerinde Manisa temsilcileri haftayı 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Lige iyi bir başlangıç yapan Yıldızspor 45 FK evinde ağırladığı Bolvadinspor'a 3-0 mağlup olarak ligdeki ikinci yenilgisini alarak zirve yarışında kan kaybetti. Yıldızspor 45 FK 8 maçta aldığı 4 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 14 puanla 6. sırada yer aldı. Bir diğer Manisa temsilcisi Manisa 1965 SK, Asarlıkspor'u deplasmanda 3-1 yenerek zirve yarışında önemli bir adım attı. Manisa 1965 SK 8 haftada oynadığı 7 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 14 puanla ligde 5. sırada yer aldı. Yunusemre Belediyespor ise kötü başladığı ligde Emirdağspor'u deplasmanda 2-1 yenerek üst üste 2. galibiyetini almış oldu. Yunusemre Belediyespor 8 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 7 puanla 12. sırada yer aldı.

Ligin 9. haftasında Manisa 1965 SK ile Yıldızspor 45 FK karşı karşıya gelirken, Yunusemre Belediyespor ise kendi evinde Çeşme Belediyespor'u ağırlayacak. Karşılaşmalar 3 Aralık Pazar günü saat 14.00'da başlayacak.

Ligde Tepecikspor 8 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 16 puanla 1. sırada yer alırken, Tepecikspor'u 8 maçta topladığı 15 puanla TKİ Tavşanlı Linyitspor ve 7 maçta topladığı 14 puanla Çeşme Belediyespor takip etti. - MANİSA