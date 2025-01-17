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Manisa Spor Lisesi, Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği Şampiyonu Oldu

Manisa Spor Lisesi, Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği Şampiyonu Oldu
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2024-2025 Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği'nde Manisa Spor Lisesi şampiyon olurken, Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ikinci oldu. Final mücadelesinde Manisa Spor Lisesi, rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2024-2025 Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği Müsabakalarında Şampiyon, Manisa Spor Lisesi olurken Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ikinci oldu.

Manisa 8 Eylül Futbol Sahasında Manisa Spor Lisesi ile Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi finalde karşı karşıya geldi. İlk yarısı 4-0 Manisa Spor Lisesi üstünlüğü ile sona ererken ikinci yarıda Spor Lisesi 1 gol daha bularak sahadan 5-0 skorla şampiyon olarak ayrıldı. Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ise ikinci oldu. Maç sonunda kupa ve madalyalarını alan takımların sevinçleri görmeye değerdi. Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Nafiz Akarsu, "Okulumuz Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi final maçı sonrasında İl ikincisi, Manisa Spor Lisesi İl birincisi olmuştur. İlimizi temsil edecek Manisa Spor Lisesine bölge müsabakalarında başarılar dilerim. Bu üç aylık süre zarfında grup maçlarında yağmurda çamurda emek veren futbolcularımızı ve Beden Eğitimi öğretmenimizi tebrik ediyorum. Maçta destek vermeye gelen Selendili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu güne kadar her türlü maddi ve manevi destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve İlçe Kaymakamımıza şükranlarımızı sunuyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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