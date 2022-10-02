Manisa spor haberleri | Manisa FK-Adanaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında ağırladığı Adanaspor'u 3-2 yenen Manisa FK'nin teknik direktörü Levent Eriş, geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı galibiyetle tamamlandıkları için mutlu olduklarını aktaran Levent Eriş, maçın ilk 30 dakikasında istedikleri gibi oynayamadıklarını, yaptıkları hatadan yedikleri golle geriye düştüklerini dile getirdi.

Geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadıkları için oyuncularını tebrik eden Eriş, "Bardağın dolu tarafından bakınca, mağlup duruma düştüğümüzde oyunu bırakmayan, sonuna kadar takip eden bir takım haline dönüşmemiz sevindirici bir gelişme. 30-45 dakika aralığında iyi oyun oynadık. Bunun için antrenmanlarda çok iyi çalıştık. Bu süre aralığında doğru geçişleri yapınca, golleri bulduk ve ilk yarı bitmeden öne geçtik. İkinci yarıda da oyunu koruduk ve 3-1'i yakaladık." diye konuştu.

Eriş, müsabakayı oldukça sıcak bir havada oynadıklarına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bizlerin bile kenarda nefes almakta zorlandığımız bir ortamda oyuncularımızdan koşmalarını istiyoruz. Ekim ayı geldi diye sıcaklıklar 20 derece düştü mü? Planlamayı yapan yetkili kişilere sesleniyorum, lütfen rica ediyorum ellerini vicdanların koysunlar. Bu saatlerde ve bu kadar sıcakta çocukları oynatmak bir cinayet kadar acı verici. Bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum. İnsan sağlığı her şeyden daha değerli."

Manisaspor forması giyen Michal Meduna'nın 2006'da aşırı sıcakta oynanan maçta kalp krizi geçirdiğini hatırlatan Eriş, federasyon yetkililerinden maç saatlerinin hava şatları göz önünde bulundurularak planlanmasını talep etti.

Eriş, kulübün ekonomik şatlarını göz önünde bulundurarak genç bir takım kurduklarını kaydederken, "Gecemizi gündüzüme katıyoruz. Maç sayımıza ve puanımıza bakınca son derece başarılılar. Biz kendi adımıza yolun başındayız. Bu çocuklar gelişecek, çalışacak ve ilerleyen zamanda kulübümüze daha çok katkı verecek." ifadelerini kullandı.

Karaveli: "Kaybetmeyi hak etmedik"

Adanaspor Teknik Direktörü Önder Karaveli, 30 dereceyi bulan sıcaklıkta saat 13.30'da başlayan mücadelenin oyuncuları oldukça zorladığını aktardı.

Sıcak havanın sporcu sağlığı ve oyun kalitesi için olumsuz bir durum olduğunu vurgulayan Karaveli, "Federasyonun maç planlama bölümündeki arkadaşlar bu kararlarını lütfen gözden geçirsinler. Manisa, Bodrum, Adana veya Denizli'de tam da bu saatte, 90 dakika değil, 1 saatliğine halı saha maçı yapsınlar, sonrasında da bu kararlarını gözden geçirsinler." değerlendirmesinde bulundu.

Müsabakaya planladıkları gibi başlayıp, ilk 25 dakikada kurdukları baskı sonucu golü bulduklarını dile getiren Karaveli, sonrasında alan savunmasında arzu ettikleri oyunu sergileyemediklerini, rakibe geniş alanlar verip, 2 gol yediklerini anlattı.

İkinci yarıda duran toptan yedikleri golün oyuncuların moralini bozduğunu belirten Karaveli, şunları kaydetti.

"Rakibimiz 10 kişi kalana kadar oyunun akışı istediğimiz gibi gitmedi. Ancak rakibimizin 1 kişi eksilmesinden sonra oyunun hakimi olduk. Hem oyun hem de oyuncu değişikliği yapıp, 2 santrforlu sisteme geçtik. Biraz daha pozisyon üretebildik ancak sadece penaltıyla gol atabildik. Buradan beraberlikle ayrılsaydık mutlu olmayacaktık, çünkü kazanmayı istiyorduk. Belki kazanmayı hak edecek oyun oynamadık ama kaybetmeyi de hak etmedik." değerlendirmesinde bulundu.