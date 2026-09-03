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Manisa Kız Futbol Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu

Manisa Kız Futbol Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu
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Erzincan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Manisa İl Karması Kız Futbol Takımı, grup maçlarının tamamını kazanarak yarı finale yükseldi ve Türkiye üçüncüsü oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, başarıda sporcuların azmi ve antrenörlerin emeğinin büyük rol oynadığını belirterek takımı tebrik etti.

Erzincan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden İl Karması Kız Futbol Takımı, grup maçlarının tamamını kazanarak yükseldiği yarı finalin ardından şampiyonayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından genç yeteneklerin keşfedilmesi ve sportif gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Futbol Şampiyonası, Erzincan'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden 12 takımın mücadele ettiği şampiyonada Manisa İl Karması Kız Futbol Takımı, ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekti.

Grubunda oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan Manisa ekibi, lider olarak yarı finale yükseldi. Yarı final karşılaşmasının ardından organizasyonu Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayan Manisalı genç futbolcular, önemli bir başarıya imza attı.

Manisa ekibinin başarısında sporcuların sahadaki mücadelesinin yanı sıra antrenör ve teknik ekibin çalışmaları da önemli rol oynadı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, elde edilen Türkiye üçüncülüğünün gurur verici olduğunu belirterek sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Anadolu Yıldızlar Ligi'nin genç sporcular açısından önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Öztürk, "Genç sporcularımızın kendilerini geliştirmeleri, farklı illerden sporcularla mücadele ederek tecrübe kazanmaları ve yeteneklerini ortaya koymaları açısından çok önemli bir organizasyon. Erzincan'da Manisa'mızı başarıyla temsil eden kız sporcularımız, grup müsabakalarının tamamını kazanarak önemli bir performans ortaya koydu ve Türkiye üçüncülüğü elde etti. Sporcularımızın sahadaki mücadeleleri ve takım ruhu bizleri gururlandırdı" dedi.

Elde edilen başarının yalnızca bir derece olmadığını vurgulayan Öztürk, "Bu başarıda sporcularımızın azmi kadar onları hazırlayan antrenörlerimizin emeği de büyük. Antrenörlerimiz, gençlerimizin gelişimi için büyük bir özveriyle çalışıyor. Anadolu Yıldızlar Ligi gibi organizasyonlar sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz hem sportif anlamda kendilerini geliştiriyor hem de önemli deneyimler kazanıyor. Bizler de Manisa'da sporun tabana yayılması ve her branşta yeni yeteneklerin keşfedilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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