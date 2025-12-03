Manisa'nın iki temsilcisi de kabusu yaşıyor

Manisa'nın Profesyonel liglerdeki iki takımı da haftayı mağlubiyetle kapatarak düşme potasında yer aldı. Trendyol 1. Lig'de Manisa FK deplasmanda lider Pendikspor'a son dakikalarda yediği iki golle 2-0 yenilirken, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13. hafta mücadelesinde Somaspor da deplasmanda Kırklarelispor'a 3-0 mağlup oldu.

İKİ MANİSA TEMSİLSİ DE KÜME DÜŞME POTASINDA

Trendyol 1. Lig'de 15. haftanın ardından aldığı 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 13 puanla 20 takımlı ligde 18. sırada bulunan Manisa FK, 21 gol atıp kalesinde 28 gol gördü. Manisa FK ligin 16. haftasında kendi evinde 7 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Vanspor FK ile karşılaşacak.

Somaspor ise Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta 13. hafta sonunda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 18 takımlı grupta 16. sırada yer aldı. Somaspor ligde 11 gol atarken kalesinde ise 30 gole engel olamadı. Somaspor 14. hafta mücadelesinde kendi evinde 6 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da Menemen FK'yı konuk edecek.

AMATÖRDE MÜCADELE EDİYORLAR

Manisa'nın daha önce Süper Lig'de boy gösteren iki takımı olan Manisaspor ve Akhisarspor ile uzun yıllar profesyonel liglerde yer alan Turgutluspor, önceki yıllarda profesyonel liglere veda ederek amatörde mücadeleye devam ediyor.