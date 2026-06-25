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Manisa Hokey Kız Takımı Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Manisa Hokey Kız Takımı Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Kırklareli'nde düzenlenen ANALİG Hokey Bölge Müsabakalarında Manisa Kız Takımı, 5 maçı da kazanarak namağlup bölge birincisi oldu ve Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kırklareli'nde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hokey Bölge Müsabakalarında Manisa'yı temsil eden Hokey Kız Takımı, önemli bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Müsabakalarda üstün bir performans ortaya koyan Manisa temsilcisi, oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanarak turnuvayı namağlup tamamladı. Rakipleri karşısında etkili bir oyun sergileyen Manisa Hokey Kız Takımı, elde ettiği başarılı sonuçlarla bölge birincisi oldu.

5'te 5 yaparak büyük bir başarı elde eden Manisa ekibi, bu sonuçla Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Sporcuların sahadaki mücadelesi ve takım olarak ortaya koydukları başarılı performans dikkat çekti. Türkiye Şampiyonası öncesi önemli bir moral kazanan Manisa Hokey Kız Takımı, hazırlıklarını sürdürerek şampiyonada da başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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