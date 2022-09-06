Manisa haberi! Manisa Futbol Kulübü çıkışta

SPOR Toto 1'inci Lig'in 4'üncü hafta karşılaşmasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, galibiyetleri seriye bağladı. Sezonun lik maçında evinde Boluspor'a 1-0 yenildikten sonra sahasında Altaş Denizlispor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, zorlu Samsunspor deplasmanından da galibiyetle dönerek camiasını sevindirdi. Manisa FK kalecisi Ömer Kahveci 44'üncü dakikada Boldrin'in penaltı atışını kurtararak galibiyette baş rol oynayan isimlerden biri oldu. Bitime 2 dakika kala altyapı patentli Ayberk Karapo'nun golüyle rakibini deviren Manisa FK önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş çok fazla mücadele ederek kazandıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Parolası galibiyet olan ve iyi bir kadrosu bulunan takıma karşı oynadık. Samsunspor karşılaşmasında top bizi sevdi. Karşımızda son derece etkili ve pozisyon yakalayan bir Samsunspor vardı. Mücadele ve azmimiz sayesinde maçı kazandık. Daha ligde uzun bir süre var. Manisa FK olarak ayaklarımız yere sağlam basıyor. Yolumuzu yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Manisa Futbol Kulübü'nde henüz geçen ay profesyonel yapılan 18 yaşındaki sağ bek Ayberk Karapo, Samsun deplasmanında galibiyeti getiren isim oldu. Altınordu'dan 14 yaşında Manisa FK altyapısına geçen Ayberk, kulüpte 4 yıl alt yaş takımlarında forma giydikten sonra ağustos ayında profesyonel yapıldı. Profesyonel olur olmaz Adem Büyük, Nizamettin, Burak Altıparmak gibi ligin birçok önemli futbolcusunun bulunduğu Manisa FK kadrosunda ilk 11'de forma giymeye başlayan Ayberk, sezonun ilk 3 maçında 90 dakika sahada kaldı. Genç yıldız adayı, Samsunspor maçında 88'inci dakikadaki profesyonel kariyerinin ilk golüyle takımına 3 puan kazandırdı.