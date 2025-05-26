Manisa Güreşçileri U15 Türkiye Şampiyonası'nda 7 Madalya Kazandı

Manisa Güreşçileri U15 Türkiye Şampiyonası'nda 7 Madalya Kazandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen U15 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Manisa Güreş Eğitim Merkezi sporcuları, toplamda 7 madalya kazanarak Türkiye ikincisi oldu. Altın madalya 75 kilo kategorisinde Mehmet Yıldız'dan geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen U15 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Manisa Güreş Eğitim Merkezi sporcuları şampiyonada 7 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada Manisa'yı temsil eden sporcular, toplamda 7 madalya kazandı.

Manisa ekibi, şampiyonada 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya elde ederken, takım klasmanında ise 110 puanla Türkiye ikincisi oldu.

75 kilo kategorisinde mücadele eden Mehmet Yıldız, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazanırken; 41 kiloda Mehmet Turan ve 44 kiloda Turaç Güleç, Türkiye ikinciliğini elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

38 kiloda Resul Rahman Yaylacı, 44 kiloda Zafer İldeş, 68 kiloda Gökhan Biçer ve 85 kiloda İbrahim Mert Eren ise bronz madalya kazanan sporcular oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyonada dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, Manisa'nın güreşteki yükselen grafiğinin devam edeceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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