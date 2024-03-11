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Manisa Futbol Kulübü Ümraniyespor'u 3-2 Mağlup Etti

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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Ümraniyespor atağında ceza sahası içerisine giren Onur Ayık'ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

9. dakikada sol kanattan Hasan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrecan'ın rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top az farkla dışarıya çıktı.

12. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda topu önüne alan Mohamed Ofkir'in ceza sahası içerisine ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Sinan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

22. dakikada Rroca'nın sol kanattan ortaladığı topa arka direkte Topalli'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

56. dakikada Ümraniyespor'da Emrecan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak direğe gönderdiği top kaleci Erhan'da kaldı.

73. dakikada Emre'nin sol kanattan yerden pasında ceza sahası içerisinde Saponjic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

80. dakikada Uğur Kaan'ın sağ kanattan yerden ortaladığı topa altıpas içerisinde dokunan Emre Demir, topu ağlarla buluşturdu. 2-2

85. dakikada Diallo'nun sağ kanattan yerden ortaladığı topa ceza yayının içinde gelişine vuran Oğuz'un şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Alpaslan Şen, Azad İlhan, Hasan Erdoğan

Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Tashkin, Sinan Osmanoğlu, Bartu Göçmen, Alberk Koç, Burak Altıparmak (Bekir Karadeniz dk. 90+1), Djokanovic, Topalli, Rroca (Oğuz dk. 78), Mohamed Ofkir (Doğukan dk. 90+1), Mary (Diallo dk.62)

Yedekler: Eren, Orhan, Graovac, Bedirhan, Furkan, Bekir, Doğukan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Ümraniyespor: Abdulsamed, Uğur Kaan, Hasan Ayaroğlu (Saponjic dk.46), Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Tiago Çukur dk. 87), İlhami Siraçhan Nas (Atalay Babacan dk.46), Muhammed Mert (Emre Demir dk.69), Emrecan Bulut, Onur Ayık (Melih Okutan dk.69)

Yedekler: Onur Yıldırım, Cofie, Mustafa, Beren, Diniyev

Teknik Direktör: Orhan Gençer

Goller: Sinan (dk.12), Topalli (dk.22), Oğuz (dk. 85) (Manisa FK), Saponjic (dk.73), Emre Demir (dk.80)

Sarı kartlar: İlhami, Muhammed, Cavare, Abdulsamed (Ümraniyespor), Ofkir, Rroca (Manisa FK) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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