Trendyol 1. Lig: Manisa FK: 1 Ümraniyespor: 0

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de Manisa FK, Ümraniyespor'u 20. haftada 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın tek golü Diony'den geldi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Lindseth'in sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Ayberk kafayla penaltı noktasına yönlendirdi. Havadan gelen topu iyi takip eden Muhammed'in kafa vuruşunda kaleci Cihan, son anda uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

41. dakikada Ümraniyespor atağında sol kanattan Bardhi'nin ortaladığı topa Batuhan'ın kafa vuruşunda kaleci Vedat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada orta sahada Lindseth'in ara pasıyla topla buluşan Diony'nin ceza sahası sol çaprazdan yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-0

68.dakikada sol kanatta Cissokho'nun son çizgiden ceza yayına gönderdiği topu Ümraniyespor savunmasında Djokanovic, son anda ayak koyarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ali Yılmaz, Kadir Beyaz, Murathan Çomoğlu

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo (Osman Kahraman dk. 84), Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler, Muhammed Kiprit (Cissokho dk. 46), Toure, Lindseth, Adekanye (Ahmet Şen dk. 90+4), Yusuf Talum, Diony

Yedekler: Saim Sarp Bodur, Metehan Başar, Umut Erdem, Emre Akboğa, Yunus Emre Dursun, Mustafa Uslu, Umut Can Aslan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Hoti dk. 71), Djokanovic, Bardhi (Atalay Babacan dk. 72), Benny (Sokou dk.83), Barış Ekincier (Talha Bartu Özdemir dk. 63), Batuhan Çelik (Kosoko dk. 63)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Kubilay Aktaş, Yusuf Kocatürk, Yusuf Deniz Şaş, Ali Turap Bülbül

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Gol: Diony (dk. 62) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Ayberk Karapo, Vedat Karakuş (Manisa FK), Glumac (Ümraniyespor) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
