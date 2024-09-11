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Manisa Futbol Kulübü, tesislerle ilgili imza kampanyası başlattı

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Manisa Futbol Kulübü, Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle yaşanan gerginlik nedeniyle imza kampanyası başlattı. Kulüp, tesislerin tahliye edilmesi ve çevresinin kazılarak işlevsiz hale getirilmesine karşı sesini duyurmak ve geleceğini korumak için destek istiyor.

MANİSA,

1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle devam eden tesislerle ilgili arasındaki gerginlik nedeniyle imza kampanyası başlattı. Sosyal medyada, "change.org" sitesinde başlatılan kampanya için, "Manisa Futbol Kulübü'müze yönelik yürütülen yıldırma politikasına karşı tek yürek oluyoruz. Haydi! Sen de imza kampanyamıza destek ol adalet ve eşitlik için el ele olalım" mesajı yayınlandı. Daha önce belediyeye ait sembolik kira ödediği iki tesisten çıkartılan, halen A takımın kullandığı Fikri Bayrıl Tesisleri'nin de su saati kaçak olduğu gerekçesiyle sökülüp, tesisin giriş yolları iş makinasıyla kazılan Manisa FK'yı pazartesi günü ziyaret eden Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hendekten atlayarak içeri girebilmişti.

Manisa FK'nın başlattığı imza kampanyasının açıklamasında, "Değerli futbolseverler ve Manisa halkı, Manisa Futbol Kulübü, yıllardır şehrimizi gururla temsil eden, genç yetenekler yetiştiren ve Türk futboluna büyük katkılarda bulunan bir kulüptür. Ancak şu an, kulübümüz ciddi bir tehdit altında. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerimizi tahliye etmek için yaptığı baskılar sonucu kulübümüzün ulaşımı engellenmiş, tesislerin çevresi kazılarak neredeyse işlevsiz hale getirilmiştir. Bu adil olmayan müdahalelere karşı sesimizi duyurmak, kulübümüze yapılan bu haksızlığa karşı durmak ve Manisa FK'nın geleceğini korumak için desteğinize ihtiyacımız var" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda Manisa'nın gençlerine ilham veren, şehre aidiyet kazandıran bir spor yuvasıdır. Manisa FK'ya yapılan bu engellemeler, sadece kulübümüze değil, tüm şehre ve gençlerimize yapılan bir haksızlıktır. Bu imza kampanyası ile Manisa FK'ya yapılan haksız müdahalelerin durdurulmasını ve kulübümüze destek verilmesini talep ediyoruz. Hep birlikte sesimizi yükseltelim, Manisa FK'nın hak ettiği desteği almasını sağlayalım! Adalet, eşitlik ve Manisa'nın geleceği için şimdi imzanı at ve destek ol!"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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