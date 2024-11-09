Manisa Futbol Kulübü'nden Umut Erdem U20 Milli Takım Aday Kadrosunda

Manisa Futbol Kulübü genç futbolcusu Umut Erdem, U20 Milli Takımı'nın Almanya ile oynayacağı U20 Elit Lig maçının aday kadrosuna davet edildi.

U20 Milli Takımı'nın 19 Kasım Salı günü İstanbul'da Almanya ile oynayacağı U20 Elit Lig maçının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroda Manisa Futbol Kulübünün genç futbolcusu Umut Erdem de yer aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 11 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'de İstanbul'da toplanacak. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Manisa Futbol Kulübü ve Manisa'yı milli formayla temsil edecek olan genç futbolcumuz Umut Erdem'i kutluyor, A Milli Takım'a giden yolda başarılar diliyoruz" denildi. - MANİSA