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Manisa Futbol Kulübü, Giresunspor'u 2-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Djokanovic ve Mary'nin attığı gollerle Manisa FK galip geldi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Topalli'nin sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Mary'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erkan'da kaldı.

9. dakikada Sertan'ın sağ kanat son çizgiden ortaladığı topu Giresunspor savunması uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza sahası dışında Djokanovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada sağ kanattan Sertan'ın ortaladığı topa Mary'nin altıpas içerisindeki kafa vuruşunda kaleci Erkan güçlükle topu kornere çeldi.

36. dakikada ceza alanı sağ çaprazdan Oğuz'un ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Alberk'in kafa vuruşunda kaleci Erkan, son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

50. dakikada Manisaspor savunmasının hatalı pasında topu önüne alan Şahin'in uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

62. dakikada sağ kanattan gelişen Manisa FK atağında Djokanovic'in son çizgiden çıkardığı topa altıpas içerisinde Mary'nin vuruşunda top filelere gitti. 2-0

Hakemler: Ali Yılmaz, Kürşathan Akın, Arif Dilmeç

Manisa FK: Eren, Sertan (Bedirhan dk. 88), Sinan, Muhammet Ensar, Alberk, Djokanovic, Oğuz (Kazım Can dk. 88), Topalli (Doğukan dk. 88), Kerim Frei (Burak dk. 75), Lima, Mary (Diallo dk. 75)

Yedekler: Erhan, Graovac, Furkan Mehmet, Bartu, Bekir

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Giresunspor: Erkan, Ertuğrul, Mehmet Keskin, Anıl, Fatih, Şahin (Ali Emirhan dk. 88), Talha (Ahmet Lütfü dk. 88), Enishan (Furkan Kütük dk. 63), Kasım (Furkan Arda dk. 88), Mert Han, Muhammet Turhan (Emre dk. 63)

Yedekler: Göktan, Alperen, Şenel Hami

Teknik Direktör: Serhat Güller

Goller: Djokanovic (dk. 9), Mary (dk.62) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Talha (Giresunspor), Sinan, Doğukan (Manisa FK) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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