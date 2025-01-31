Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz

BM'nin Kıbrıs kararına Türkiye'den sert tepki
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı

Gözaltına alınan akademisyen hakkında karar verildi
Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest

Trump'ın tehditlerine o ülkeden rest
Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı! MERNİS'e sızıp bilgileri sattılar

Savcılığın yazısında ortaya çıktı! MERNİS'e sızıp bilgileri sattılar

Manisa Futbol Kulübü Georgi Minchev'i Kadrosuna Kattı

Manisa Futbol Kulübü Georgi Minchev'i Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli golcü Georgi Minchev ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Minchev, kulüpte başarılı olmak için çalışacağını belirtti.

Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli oyuncu Georgi Minchev'i kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, dış transferde tecrübeli golcü Georgi Minchev ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. İmza törenine Sportif Direktör Serkan İşyapan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Georgi Minchev, "Manisa Futbol Kulübü'nde forma giyeceğim için heyecanlıyım. Buraya başarılı olmak için geldim. Takımıma ve takım arkadaşlarıma katkı sağlamak için çok çalışacağım" dedi.

Georgi Minchev'e siyah-beyaz formayla başarılar dileyen Sportif Direktör Serkan İşyapan, "Georgi Minchev, Trendyol 1. Lig'de forma giyen, ligi yakından tanıyan bir isim. Takımımızın hücum hattına güç katacağına inanıyoruz. Manisa Futbol Kulübü forması altında başarılı olacaktır" diye konuştu.

Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Georgi Minchev, 20 Nisan 1995 yılında Bulgaristan'da dünyaya geldi. Futbola Bulgaristan takımlarından Litex Lovech'te başlayan ve profesyonel kariyerine bu kulüpte adım atan Minchev, ülkesinde CSKA Sofia, Tsarsko Selo ve Lokomotiv Plovdiv formaları giydi. Daha sonra Riga, FK Auda ve AEL Limassol takımlarında top koşturan 29 yaşındaki santrafor, 2024-2025 sezonunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a transfer oldu. Kariyerinde 3'ü UEFA Avrupa Ligi Elemeleri ve 4'ü UEFA Konferans Ligi Elemeleri olmak üzere 297 resmi maça çıkan Minchev, 108 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Sarı serum bir can daha aldı
img

Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski
img

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek'te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı

Siverek'te meydan savaşı! İki aile birbirine girdi
Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü

Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.