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Manisa Futbol Kulübü, Ganalı savunma oyuncusu Philip Gameli Awuku'yu kadrosuna kattı

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Manisa Futbol Kulübü, dış transferde Ganalı savunma oyuncusu Philip Gameli Awuku ile anlaşma sağladı. Awuku, Manisa'da olmaktan mutluluk duyduğunu ve takıma katkı sağlamak istediğini belirtti.

Manisa Futbol Kulübü, Ganalı savunma oyuncusu Philip Gameli Awuku'yu kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Awuku, "Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, dış transferde Ganalı savunma oyuncusu Philip Gameli Awuku ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığı için mutluluğunu dile getiren Awuku, "Türkiye'de çok güzel zamanlar geçirdim. Şimdi de Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada mücadele edeceğim için çok heyecanlıyım. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerine ulaşmasında elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum" dedi.

Philip Gameli Awuku kimdir?

Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi Philip Gameli Awuku, 27 Nisan 2000 yılında Gana'da dünyaya geldi. Gana'nın Okyeman FC takımında profesyonel kariyerine adım atan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, 2020-2021 sezonunda o dönem Süper Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Burada iki sezon geçirdikten sonra 2022-2023 sezonunda Tuzlaspor'a transfer olan Awuku, takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Kariyerinde 83 resmi maça çıkan Philip Gameli Awuku, 4 gole de katkı sağladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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