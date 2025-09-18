Manisa Futbol Kulübü, Esenler Erokspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor'u konuk edecek olan Manisa Futbol Kulübü, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde hazırlıklarına başladı. Antrenmanda ısınma hareketleri ve top kapma oyunları yapıldı. Maç biletleri 45 TL'den satışa sunuldu.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor'u konuk edecek olan Manisa Futbol Kulübü, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, top kapma oyunu ve dar alan çalışmalarıyla tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Karşılaşmanın biletleri de 'Kapalı alt tribün: 45 TL, misafir tribünü: 45 TL' olarak satışa sunuldu. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor