Manisa Futbol Kulübü Bolu Kampında Yeni Sezona Hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü Bolu Kampında Yeni Sezona Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1'inci Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, Bolu kampında yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor. Teknik direktör Taner Taşkın, oyuncuların performansından memnun olduğunu belirterek, yeni sezonda hedeflerinin daha üst sıralar olduğunu vurguladı.

1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nde tempo her geçen gün artarken, oyuncuların form tutması teknik direktör Taner Taşkın'ı sevindirdi. Yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Taner Taşkın, "Yeni sezona hepimiz çok sıkı şekilde hazırlanıyoruz. Futbolcularımızın hırsı, isteği ve performansı bizleri sevindiriyor. Ancak daha fazla gayret edeceğiz. Geçen sezon son anda kümede kalmıştık. Bu sene ise işi sıkı tutup layık olduğumuz yerlere gelmek için mücadele edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
MasterChef yarışmacısı Azize Polat'ın son hali görenleri şaşırttı

MasterChef yarışmacısının son hali görenleri şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmralı Cezaevi'nde tutuklu olan PKK'lı Veysi Aktaş tahliye edildi

Öcalan'ın solunda oturan PKK'lı tahliye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.