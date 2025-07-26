Manisa Futbol Kulübü Bolu Kampında Yeni Sezona Hazırlanıyor
1'inci Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, Bolu kampında yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor. Teknik direktör Taner Taşkın, oyuncuların performansından memnun olduğunu belirterek, yeni sezonda hedeflerinin daha üst sıralar olduğunu vurguladı.
1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nde tempo her geçen gün artarken, oyuncuların form tutması teknik direktör Taner Taşkın'ı sevindirdi. Yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Taner Taşkın, "Yeni sezona hepimiz çok sıkı şekilde hazırlanıyoruz. Futbolcularımızın hırsı, isteği ve performansı bizleri sevindiriyor. Ancak daha fazla gayret edeceğiz. Geçen sezon son anda kümede kalmıştık. Bu sene ise işi sıkı tutup layık olduğumuz yerlere gelmek için mücadele edeceğiz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor