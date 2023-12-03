Manisa Futbol Kulübü-Altay Maçının Ardından Teknik Direktörler Açıklamalarda Bulundu

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü- Altay maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği Altay'ı 3-0 mağlup ederek, 9 haftalık galibiyet özlemine son verdi. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu. Manisa FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, "9 haftadır kazanamamanın verdiği o stres ve gerginlik hepimizi olumsuz etkiliyordu. Saha içinde rahat olamıyorduk. Aldığımız kötü sonuçlar, uzun süre arka arkaya gelen puan kayıpları takım üzerinde zihinsel bir deprem oluşturdu. Çocuklar iyi niyetliler, iyi bir takımımız var. Olmamız gereken yer burası değil. Maalesef içinde bulunduğumuz süreç çok stresliydi ve bu gerçek oyunumuzu ortaya koymamıza engel oluyordu. Bugün çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha öncesinden maçı koparabilirdik. Oyuncu arkadaşlarımız bazen kazanma duygusuyla yanlış tercihler yapabiliyorlar. Her şeye rağmen bizim adımıza önemli bir galibiyet. Tekrar bir öz güven kazanmak adına değerli bir 3 puandı. Bunun keyfini şimdi süreceğiz. Geçtiğimiz süreci ve yaşadıklarımızı asla unutmadan, önümüzdeki sürece de çok ciddi hazırlanmamız gerekiyor. Kendi adımıza bir takım hedeflerimiz olacaksa kalan maçlarda ortaya koyacağımız galibiyetlerle bunu göstermemiz gerekiyor. Geldiğimizden beri her hafta iyi oynamaya çalışan bir Manisa Futbol Kulübü var. Eksiklerimiz hala çok ama bunları gidermek için hala çalışıyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen herkes canla başla uğraşıyoruz. Yönetimimiz ve başkanımız bu kadar kötü sonuca rağmen hep yanımızdalar, bize güveniyorlar. Manisa şehrini mutlu edecek güzel sonuçları almak için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün aldığımız 3 puanın sevincini önümüzdeki haftalarda da yaşamak istiyoruz" dedi.

Altay cephesi

Her iki takımın iyi bir mücadele örneği sergilediğini belirten Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu ise, "Altay olarak futbolcu kardeşlerimiz ellerinden geleni yaptılar. Futbolda önemli olan gol. Oyunun genelinde iyi oynadığımızı düşünüyorum ama gol atamayınca, gol yiyorsunuz. Manisa takımı da golü bulunca biraz daha iyi oynadı. Biz bundan sonra önümüze bakacağız. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok çalışarak puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Hakem kardeşimizin de çok değişik hataları oldu. Çok fazla üstüne gitmek doğru olmaz. Hakemler hakkında konuştuğunuz zaman ceza yiyorsunuz. Cezadan ziyade biraz daha dikkatli olurlarsa daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu. - MANİSA