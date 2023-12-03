Manisa Futbol Kulübü, Altay'ı 3-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Altay'ı 3-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Lima, Ayberk ve Tabla'nın attığı gollerle Manisa FK, üç puanı aldı.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında ağırladığı Altay'ı 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

10.dakikada Diallo'nun pasıyla topu önüne alan Ayberk, ceza sahası içerisinde Ali'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Gürcan Hasova penaltı kararı verdi.

12.dakikada penaltı atışını kullanan Lima, topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 1-0

46.dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içi solunda Altay kalecisi Eren'in Diallo'ya yaptığı müdahale sonrası hakem bir kez daha penaltı kararı verdi.

47.dakikada penaltı atışını kullanan Lima'nın vuruşunda kaleci Eren sağına gelen topa uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51.dakikada Manisa FK'nın kontratağında Kerim'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Lima'nın şutunda kaleci Eren, meşin yuvarlağı tokatladı. Pozisyonun devamında boşta kalan topa Kerim'den önce savunma müdahale ederek tehlikeyi önledi.

58.dakikada sağ kanattan Ayberk'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Topalli'nin müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

78.dakikada Kerim'in ceza sahası çizgisinin hemen önünden kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Ayberk'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

90.dakikada orta sahada Murat Berkan, Ayberk'e yaptığı faul sonrası hakem tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırılarak, oyun dışına gönderildi.

90+2.dakikada savunmanın hatasında topu kapan Tabla, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden ağlara gitti. 3-0

Stat: Mümin Özkasap Stadı

Hakemler: Gürcan Hasova, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz

Manisa FK: Alperen, Ayberk, Graovac, Domgjoni, Oğuzhan, Tugay Kaçar (Oğuz dk. 81), Burak, Topalli (Tabla dk. 66), Kerim (Bekir dk. 81), Diallo (Doğukan dk. 90+2), Lima (Muhammed Enes dk. 90+2)

Yedekler: Samet, Kazım Can, Bedirhan, Mert, Furkan

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Altay: Eren, Tolga (Caner dk. 84), İbrahim, Sefa, Özgür, Ceyhun (Murat Berkan dk. 84), Zeki, Salih, Ali (Mehmet dk. 73), Deniz (Murat Uluç dk. 84), Paixao

Yedekler: Ozan Evrim, Yusuf, Tugay Gündem, Arda, Efe, Onur

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Goller: Lima (dk.12 Pen.), Ayberk (dk.78), Tabla (dk.90+2) (Manisa FK)

Kırmızı kart: Murat Berkan (dk.90) (Altay)

Sarı kartlar: İbrahim, Eren, Özgür, Deniz, Murat Berkan (Altay), Tugay, Domgjoni (Manisa FK) - MANİSA