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Manisa Futbol Kulübü, Adanaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Manisa Futbol Kulübü, Adanaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçı için hazırlıklara başladı. Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetimindeki antrenmanda futbolcular rejenerasyon ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Fatih Karagümrük maçında görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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