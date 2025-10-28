Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor'u Ağırlıyor

TFF 1'inci Lig'de 4 maçtır kazanamayan Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında yarın evinde 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Muğlaspor'u konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Tek eleme usulüne göre oynananacak maçta kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak.

Beraberlik halinde 15'er dakikalık uzatma devrelerine geçilecek, eşitlik bozulmazsa kazanan takım seri penaltı atışları sonrasında belirlenecek. Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, karşılaşmayı kazanıp hem turu geçeceklerini hem de moral bulacaklarını söyledi. Ligdeki son maçını kaybeden Muğlaspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Besim Durmuş da kupaya önem verdiklerini ve deplasmanda galip geleceklerini ifade etti.