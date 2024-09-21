Manisa FK, Yeni Malatyaspor'u 5-1 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig 6. haftasında Manisa FK, evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 5-1 gibi net bir skorla mağlup etti. Maçta Fofana ve Osuji öne çıkan isimler oldu.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Aylak, Yusuf Susuz
Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Konak, Oğuz Gürbulak, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 67 Hodzic), Efe Taylan Altunkara (Dk. 77 Osman Kahraman), Ramirez (Dk. 77 Muhammed Enes Kiprit), Fofana (Dk. 77 Diallo), Osuji (Dk. 67 Okyere)
Yeni Malatyaspor : Abdulsamed Damlu, Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Ersan Yaşa, Berat Yaman, Umut Tanış (Dk. 67 Cengizhan Akgün), Ferhat Canlı, Mehmet Güneş (Dk. 90 Osman Katipoğlu), Burak Efe Yaz (Dk. 90 Metehan Ünal), Mehmet Emin Taştan (Dk. 80 Atakan Müjde), Nuri Fatih Aydın
Goller: Dk. 11 Efe Taylan Altunkara, Dk. 26 ve 66 Fofana, Dk. 29 ve 58 Osuji (Manisa FK), Dk. 17 Mehmet Emin Taştan ( Yeni Malatyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 73 Mehmet Güneş, Dk. 85 Ferhat Canlı ( Yeni Malatyaspor ), Dk. 90+3 Gameli (Manisa FK)
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 5-1 yendi.