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Manisa FK, Yeni Malatyaspor'u 5-1 Mağlup Etti

Manisa FK, Yeni Malatyaspor'u 5-1 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig 6. haftasında Manisa FK, evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 5-1 gibi net bir skorla mağlup etti. Maçta Fofana ve Osuji öne çıkan isimler oldu.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Aylak, Yusuf Susuz

Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Konak, Oğuz Gürbulak, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 67 Hodzic), Efe Taylan Altunkara (Dk. 77 Osman Kahraman), Ramirez (Dk. 77 Muhammed Enes Kiprit), Fofana (Dk. 77 Diallo), Osuji (Dk. 67 Okyere)

Yeni Malatyaspor : Abdulsamed Damlu, Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Ersan Yaşa, Berat Yaman, Umut Tanış (Dk. 67 Cengizhan Akgün), Ferhat Canlı, Mehmet Güneş (Dk. 90 Osman Katipoğlu), Burak Efe Yaz (Dk. 90 Metehan Ünal), Mehmet Emin Taştan (Dk. 80 Atakan Müjde), Nuri Fatih Aydın

Goller: Dk. 11 Efe Taylan Altunkara, Dk. 26 ve 66 Fofana, Dk. 29 ve 58 Osuji (Manisa FK), Dk. 17 Mehmet Emin Taştan ( Yeni Malatyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 73 Mehmet Güneş, Dk. 85 Ferhat Canlı ( Yeni Malatyaspor ), Dk. 90+3 Gameli (Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 5-1 yendi.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Spor

Yeni Malatyaspor Trendyol manisa Futbol Finans Spor

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