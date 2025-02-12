Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı

Radara anbean yansıdı! İstanbul hava sahasında büyük kaos
Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

İşte son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri
20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

Manisa FK, Yeni Malatyaspor Maçına Hazırlanıyor

Manisa FK, Yeni Malatyaspor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı için hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hakan Şapçı yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. 24. haftada evinde dün akşam oynanan mücadelede Kocaelispor'a 2-0 yenilen Manisa ekibi, 15 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dar alan oyunları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. Manisa FK 30 puanla düşme hattının hemen üstünde 16. sırada yer alırken, henüz puanla tanışamayan Yeni Malatyaspor ise -21 puanla ligin son sırasında bulunuyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
img

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
img

İşte son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Tartıştığı eşini boğarak öldürdü mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

Evde kemikleri bulunan kadının komşusundan akılalmaz sözler
Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili

Vekiller, kıyak uygulamayı duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi

Yeşilçam yıldızı yığılıp kaldığı yerde 2 saat ambulans bekledi
Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde 'duman avı'na çıkacak

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.