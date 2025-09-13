Manisa FK, Yassine Benrahou'yu Transfer Etti

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, ofansif orta saha oyuncusu Yassine Benrahou'yu kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar son olarak Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız oyuncunun lisansı da çıkarıldı. Futbola ülkesi Fransa'nın Bordeaux takımında başlayan Yassine Benrahou, Nimes takımında oynadıktan sonra rotasını Hırvatistan'a çevirdi. Hajduk Split'te bu sezon 8 resmi maça çıkan deneyimli oyuncu 3 kez fileleri sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor