Manisa FK ve Erzurumspor PK ile Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Taner Taşkın: "Kendimizi bir an önce yukarıya doğru atmak istiyoruz"

Milli arayı iyi değerlendiklerini belirten Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Milli maç arasını çok iyi değerlendirdik. Bugün çok derli toplu bir oyun vardı. Galip gelebileceğimiz maçta gene haftalarda yaptığımız maalesef bireysel hatadan dolayı kendi sahamızda puan kaybettik. Erzurumspor tamam güçlü bir takım, iyi bir takım ama biz bütün güçlü yerlerini onların bertaraf ettiğimizi düşünüyorum. Rakibe hiç net pozisyon vermeden şu anda bir puanla kendi sahamızdan ayrılıyoruz. Tabii ki galibiyet gelmek istiyorduk. Çocuklar çok galibiyet istiyor ama haftalardan beri bireysel hatalardan yediğimiz gollerle ya puan veya puanlar kaybediyoruz. Maalesef biz teknik adamlar olarak genel olarak oyun planında pozisyon oyunlarından önlem alıyoruz ama oyuncunun kendi yaptığı bireysel hataya dünyanın hiçbirinde çözüm bulamıyorlar. Ben de haftalardan beri bunu yaşıyorum. Manisa FK olarak iyi bir takımız. Özellikle bugün aramızda milli maç arasıyla sakatlığı biten Adekanye ve Burak geldi. Onlardan kısmen faydalandım. Onların formunda hali bize çok daha fazla puanlar kazandırır, onu da biliyorum. O yüzden sabırla çalışacağız. Sabırla, inatla iyi takım olduğumuzu, ilk önce kendimize, daha sonra rakiplerimize göstereceğiz. Bugün takımın mücadelesinden, isteklerinden, arzusundan son derece memnundum. Bir puanı gene artı olarak hanemize atıyoruz. Çünkü geçen sene biz averajla ligde kalmıştık. Her puanın değerini biliyoruz. Önümüzdeki Sarıyer maçı daha da zorlu geçecek. Çok iyi hazırlanıp bir an önce yukarıya doğru kendimizi atmak istiyoruz" diye konuştu.

Serkan Özbalta: "Mağlubiyet yok ama beraberlikle taraftarımızı üzdük"

Deplasmana kazanmak için geldiklerini belirten Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise, "Maçın başından sonuna kadar kazanmayı istediğimizi net bir şekilde sahada ifade ettiğimizi söyleyebilirim. Beraberlik sayımız biraz fazla bunu biliyoruz ama bu da ilginç bir süreç. Bizim de ilk defa hayatımızda yaşadığımız bir süreç. Hiçbir şey diyemem. Burada bahane de uyduramam ama bunun üstesinden gelmek lazım. Neler yapılabilir dersek kendi adımıza çok çalışıp daha fazla çalışıp bir şeyleri biraz daha toparlayıp her müsabakaya alnımız dik bir şekilde çıkmamız lazım. Öz güvenle öz cesaretle çıkmamız gerekiyor. Bugün de ben futbol adına çoğu şey yaptığımıza inanıyorum. İki takım adına da mücadele vardı. Ama biz kendi tarafımızdan baktığımızda hem mücadele hem oyun anlamında ikinci yarıda daha da domine etmeye başladık. Buradan oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten bunu birkaç kere söyledim ama buradan tekrar söylüyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Tabii taraftarlarımız maça geliyor. Deplasmanlarda bizi yalnız bırakmıyor. Onların bir Erzurumspor'u var. Onlar da galibiyet istiyorlar. Galibiyeti özlediler. Mağlubiyet yok ama onları da bir beraberlikle daha biraz üzdük. Erken bir dönüş yapıp inşallah galibiyet almak istiyoruz. Bunun da en erkeni önümüzdeki hafta cuma günü içerideki Ümraniye müsabakası. İnanıyorum bu oyuncu grubu bunu başaracak. Bu süreci atlatacak. Mental açıdan kuvvetli kalacaklar. Zihinsel olarak dayanaklıklarını, devamlılıklarını koruyacaklar" ifadelerini kullandı. - MANİSA