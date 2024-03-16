Üye Girişi
Haberler

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Ülkemizde futbolu içerideki futbolcular belirlemeli

Güncelleme:

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından hakem kararlarını eleştirerek, futbolun içerideki futbolcular tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde futbolu, sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerekiyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK deplasmanda karşılaştığı Çorum FK'ya 4-3'lük skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, hakem kararlarını eleştirdi. Sahada iki takımın da muhteşem bir performans sergilediğini dile getiren Dalcı, iki takımın da kazanmak için mücadele ettiğini söyledi. Şansın Çorum FK'dan yana olduğunu kaydeden Mustafa Dalcı, pozisyonları daha doğru değerlendiren Çorum FK'nın maçı kazandığını ifade ederek, "Futbolun bir gerçeği var söylemeden geçemeyeceğim. Oynanan oyunda sahada belirleyici olan, skorda belirleyici olan sahanın içerisinde olan futbolculardır. Böyle olması gerekiyor. Ama maçı yöneten ve VAR'daki hakemler maalesef skorun bu şekilde bitmesinin nedeni olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde futbolu, sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerekiyor. Dolaysıyla içerideki karar vericiler, bu anlamda bugünkü skorda başroldü. Hakem arkadaşların niyetinden asla şüphem yok ama gördükleri şeyleri doğru karar vermeleri gerekiyor. Ama son pozisyonda hakemlerin VAR'a gitmemelerine şaşırdım. Defalarca pozisyonu izledim. Kesinlikle VAR'a gitmesi gerekiyordu. Neden çağrılmadı. Dolaysıyla belirleyici olanlar içeride hakem arkadaşlarımız oldu. Bu maçı unutacağız. Oynan maçta galip gelmek isterdik. Olmadı önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Dalcı Manisa Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title