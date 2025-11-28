Manisa FK Teknik Direktörü Dalcı: "En azından 1 puanla ayrılmak istiyorduk"

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Pendikspor mağlubiyeti sonrası, en azından 1 puanla ayrılmak istediklerini fakat kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Çok üzgünüz. Maça çok ciddi hazırlanmıştık. Başlangıcı doğru yapamadık. Oyuna bir türlü giremedik. İlk yarım saat istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Pendik, b bölümde sahada her şeyi doğru yapıyordu. İkinci yarı istediğimiz oyunu tamamen ortaya koyduk. İki tane net kaçırdığımız pozisyon var. Çok ciddi mücadele verdik. Gole kadar, gol hariç pozisyon vermedik diyebilirim. En azından 1 puanla ayrılmak istiyorduk. Bir an önce puan ya da puanlar alıp buradan çıkmak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL