Haberler

Manisa FK Teknik Direktörü Dalcı: "En azından 1 puanla ayrılmak istiyorduk"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendikspor'a 2-0 mağlup olan Manisa FK'nın teknik direktörü Mustafa Dalcı, maç sonunda puan almayı hedeflediklerini ancak kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Pendikspor mağlubiyeti sonrası, en azından 1 puanla ayrılmak istediklerini fakat kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Çok üzgünüz. Maça çok ciddi hazırlanmıştık. Başlangıcı doğru yapamadık. Oyuna bir türlü giremedik. İlk yarım saat istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Pendik, b bölümde sahada her şeyi doğru yapıyordu. İkinci yarı istediğimiz oyunu tamamen ortaya koyduk. İki tane net kaçırdığımız pozisyon var. Çok ciddi mücadele verdik. Gole kadar, gol hariç pozisyon vermedik diyebilirim. En azından 1 puanla ayrılmak istiyorduk. Bir an önce puan ya da puanlar alıp buradan çıkmak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Rusya'nın vurduğu Harkiv'de tartışmalı görüntüler: Gençler Rusça şarkılarla eğlendi

Kent saldırı altında, gençler pistte: Rusça şarkılarla eğlence tam gaz
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Tek başına boks yaptığı kadınların ortak özelliği çok konuşulur

Tek başına boks yaptığı kadınların ortak özelliği çok konuşulur
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.