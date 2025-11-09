Haberler

Manisa FK, Sivasspor'a Mağlup Olup Düşme Potasına Girdi

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Sivasspor'a 3-2 kaybederek ilk kez düşme potasına girdi. Manisa FK, son 6 maçında 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, ligin 13. haftasında deplasmanda Sivasspor'a mağlup oldu ve ilk kez düşme potası içine girdi.

Trendyol 1. Lig'de zor günler yaşayan Manisa FK, ligin 13. haftasında konuk olduğu Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Son 6 haftada 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Manisa ekibi, bu sonuçların ardından ilk kez düşme potası içine girdi. Ligde oynadığı 13 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Manisa FK, topladığı 10 puanla 13. haftayı 18. sırada tamamladı. Siyah-beyazlılar, oynadığı müsabakalarda 16 gol atarken, kalesinde de 26 gol gördü.

Milli maçlar için verilecek aradan sonra Manisa FK, 14. haftada 21 Kasım Cuma günü saat 20.00'de ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve -17 puanla son sıradaki Adana Demirspor'u konuk edecek. Manisa temsilcisi, Adana Demirspor karşılaşmasından 3 puanla ayrılarak galibiyet hasretine son vermek istiyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
