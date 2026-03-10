Manisa Futbol Kulübü – SMS Grup Sarıyerspor: 3-0

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Serdar Osman Akarsu, Kerem Kalkan

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Vedat - Ayberk, Herelle, Kubilay (Dk. 88 Yasin), Umut Erdem, Lindseth, Cissokho, Adekanye (Dk. 74 Yusuf), Vargas (Dk. 87 Osman), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 55 Yunus), Diony

Sms GRUP SARIYERSPOR: Mert - Cebrail, Fethi (Dk. 69 Metehan), Caner (Dk. 76 Ahmet Ercan), Ömer, Emre (Dk. 61 Aytaç), Enver Kulasin (Dk. 60 Ozan), Poko, Silva, Camara, Eze (Dk. 46 Batuhan)

GOLLER: Dk. 11 Diony, Dk. 57 Adekanye, 90+1 Osman ( Manisa FK)

SARI KARTLAR: Muhammed Enes Kiprit, Yunus ( Manisa FK) Ömer, Fethi, Ozan (Sarıyerspor)

KIRMIZI KART: Dk. 47 Cissokho ( Manisa FK)

TRENDYOL 1'inci Lig 30'uncu hafta maçında Manisa Futbol Kulübü evinde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren SMS Grup Sarıyerspor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 11'inci dakikada Lois Diony, 57'nci dakikada Bobby Adekanye ve 90+1'inci dakikada ise Osman Kahraman kaydetti.

Manisa temsilcisinde Mamadou Cissokho müsabakanın 47'nci dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Manisa ekibi bu sonuçla üst üste aldığı 2 yenilginin ardından galip gelerek puanını 43'e çıkarırken, art arda 2'nci yenilgisini alan SMS Grup Sarıyerspor ise 35 puanda kaldı.

11'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ayberk, ceza sahası yan çizgisi üzerinden kale alanının gerisinde bekleyen Diony'e ortasını yaptı. Diony'nin kafa şutunda kaleci Vedat'ın üzerinden aşan top ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi: 1-0.

57'nci dakikada Lindseth orta alandan taşıdığı topu ceza sahası sağında Adekanye ile buluşturdu. Topu soluna çeken Adekanye ceza sahası dışından kalecinin sağına sol ayağıyla vurdu, top ağlara gitti: 2-0.

81'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sarıyerspor atağında, Poko'nun sağ çizgi üzerinden içeri çevirdiği topu Batuhan göğsüyle kale alanı önünden Ozan'a indirdi. Ozan'ın penaltı noktasının ilerisinden gelişine ayak üstü vuruşunda kaleci Vedat topu kurtarmayı başardı.

88'inci dakikada Osman topu hızla ileri taşıdı, ceza sahası önünde topu Diony'e bıraktı, Diony müsait pozisyonda topu dışarı attı.

90+1'inci dakikada savunma arkasına sarkan Diony, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Osman'a bıraktı, Osman düzgün vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı: 3-0.

Maçı Manisa FK, 3-0 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı