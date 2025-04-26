Manisa FK, Şanlıurfaspor ile Kritik Maça Çıkıyor

MANİSA, -1'İNCİ Lig'de geçen hafta evinde Ankaragücü'nü 2-1 yenerek düşme hattından çıkan Manisa Futbol Kulübü yarın en önemli rakiplerinden Şanlıurfaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. 11 Nisan Stadı'nda Gürcan Hasova'nın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Cezası nedeniyle ev sahibi Şanlıurfaspor taraftarından yoksun olarak sahaya çıkacak.

Bu maç öncesi Şanlıurfaspor 40 puanla 17'nci basamakta yer alırken, 41 puana sahip Manisa FK 16'ncı durumda. Manisa FK teknik direktörü Taner Taşkın, bir final maçına daha çıkacaklarını belirterek, "Ankaragücü galibiyetinin ardından bu maçı da kazanmalıyız. Ligde kalma adına çok kritik bir hafta. Kazanırsak önemli bir avantaj elde edeceğimizi biliyoruz" dedi.