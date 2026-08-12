Manisa FK’nın genç oyuncusuna milli davet

MANİSA (İHA) – Manisa Futbol Kulübü'nün genç oyuncusu Oğuzhan Yurtdaş, U17 Milli Takımı'nın Macaristan'da düzenlenecek Telki Cup Turnuvası aday kadrosuna davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, U17 Milli Takımı'nın 26-30 Ağustos tarihleri arasında Macaristan'da katılacağı Telki Cup Turnuvası'nın aday kadrosu belli oldu. Manisa Futbol Kulübü forması giyen Oğuzhan Yurtdaş da gösterdiği performansla aday kadroya seçilen isimler arasında yer aldı. Ay-Yıldızlı U17 Milli Takım aday kadrosu, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelerek kamp çalışmalarına başlayacak. İlk etap çalışmalarını Riva'da tamamlayacak olan milliler, 24 Ağustos Pazartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket edecek.

Telki Cup Turnuvası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek olan U17 Milli Takımı, turnuvada İtalya, Macaristan ve Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı