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Manisa FK, sezonu Bolu deplasmanında açıyor

Manisa FK, sezonu Bolu deplasmanında açıyor
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Trendyol 1. Lig'de Manisa Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonunun ilk maçında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Fikstür çekimi TFF tesislerinde yapıldı.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü'nün 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu. Siyah-beyazlılar, ligin ilk maçında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.

Manisa Futbol Kulübü'nün mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Buna göre Manisa Futbol Kulübü, ilk hafta deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Maçın net tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

20 takımın mücadele edeceği 1. Lig'de sezon 7, 8, 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde başlayacak ve 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde yapılacak müsabakalarla devre arası verilecek. İkinci yarı ise 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanacak.

1. Lig'de 5, 10, 26 ve 34. hafta maçları hafta içi gerçekleştirilecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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