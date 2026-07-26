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Manisa FK Morina'yı getirdi

Manisa FK Morina'yı getirdi
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 19 yaşındaki İsviçreli sağ kanat Alisan Morina ile anlaşma sağladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 19 yaşındaki İsviçreli sağ kanat Alisan Morina ile anlaşma sağladı. İsviçre'nin Winterthur kulübünde forma giyen genç futbolcunun 3 gündür Manisa'da olduğu ve ailesiyle kenti gezdiği bildirildi. Manisa FK'nın teklifine olumlu bakan Morina'nın bu hafta içinde siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Geçen sezon 19 Elit Ligi'nde 38 maça çıkan Morina 8 kez fileleri sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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