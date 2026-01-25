Futbol: Trendyol 1. Lig

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa Futbol Kulübü, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü atan Yusuf Talum, maçın sonunda kırmızı kart gördü.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Alpaslan Şen, Gökmen Baltacı, Muhammet Ali Doğan

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem (Dk. 61 Muhammed Enes Kiprit), Cissokho, Toure, Adekanye (Dk. 67 Vargas), Lindseth (Dk. 90+4 Ada İbik) Yusuf Talum, Diony

İstanbulspor : Alp Tutar, Yunus Bahadır, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 46 Mustafa Sol), Vorobjovas, Sambissa (Dk. 80 Duhaney), Loshaj (Dk. 85 Krstovski), Mamadou (Dk. 46 İsa Dayaklı), Emir Kaan Gültekin (Dk. 80 Cham)

Gol: Dk.35 Yusuf Talum (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 90+8 Yusuf Talum (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 3 Ayberk Karapo, Dk. 32 Yasin Güreler, Dk. 90 Vedat Karakuş (Manisa FK), Dk. 28 Yusuf Ali Özer, Dk. 45+1 Sambissa ( İstanbulspor )

