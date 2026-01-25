Haberler

Manisa FK, İstanbulspor'u 1-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
1. Lig'de Manisa Futbol Kulübü, 22. hafta mücadelesinde İstanbulspor'u 35. dakikada Yusuf'un attığı golle 1-0 yendi. Maçta Yusuf, son dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Gökmen Baltacı, Muhammet Ali Doğan

MANİSA FK: Vedat – Ayberk, Herelle, Yasin, Umut (Dk. 61 Muhammed Enes), Toure, Cissokho, Lindseth (Dk. 90+4 Ada), Adekanye (Dk. 67 Vargas), Yusuf, Diony

İSTANBULSPOR: Alp – Yunus, Duran, Emrecan, Yusuf, Ömer Faruk (Dk. 46 Mustafa), Vorobjovas, Loshaj (Dk. 85 Krstovski), Sambissa (Dk. 80 Duhaney), Mamadou (Dk. 46 İsa), Emir Kaan (Dk. 80 Cham)

GOL: Dk. 35 Yusuf (Manisa FK)

KIRMIZI KART: Dk. 90+7 Yusuf (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Ayberk, Yasin, Yusuf, Vedat (Manisa FK), Yusuf Ali, Sambissa ( İstanbulspor )

1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, 22'nci hafta mücadelesinde evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü ev sahibi ekip adına 35'inci dakikada Yusuf Talum kaydetti. Aynı futbolcu 90+7'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Manisa FK, 30 puana ulaşırken; İstanbulspor 28 puanda kaldı.

35'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta çizgiye inen Adakanye'nin ortasında müsait pozisyondaki Yusuf topa ayak koydu, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

39'uncu dakikada konuk ekibin Emir Kaan ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası kaleci Vedat'a faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarıyı ev sahibi ekip 1-0 üstün kapattı.

48'inci dakikada Manisa ceza sahasında Herelle'nin topa elle müdahale etmesi nedeniyle İstanbulspor penaltı kazandı. Emir Kaan'ın penaltı vuruşunda kaleci Vedat gole izin vermedi. Emir Kaan'ın tamamladığı topu Vedat yine kurtarırken, pozisyonun devamında Mustafa topu ağlara yolladı, ancak VAR incelemisinde Vedat'a faul yapıldığına karar verilmesiyle bir gol daha iptal oldu.

60'ıncı dakikada bu kez ev sahibi ekibin golü geçerlilik kazanmadı. Köşe vuruşunda Cissokho topu kafayla ağlara gönderdi; fakat pozisyonun faul olduğuna hükmedildi.

90+7'nci dakikada Yusuf, Vorobjovas'a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Manisa FK, maçı 1-0 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
