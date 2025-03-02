Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su için karar verildi
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı
AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi
Mansur Yavaş, ön seçime neden katılmadığını ilk kez açıkladı

Mansur Yavaş, ön seçime katılmamama nedenini açıkladı

Manisa FK, Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor

Manisa FK, Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takım, Gençlerbirliği karşısında aldığı mağlubiyetin ardından bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Maç için bilet satışları da başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 28. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Iğdır FK maçının hazırlıklarına başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 28. hafta mücadelesinde sahasında Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Manisa FK, 4 Mart Salı günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Gençlerbirliği mücadelesinden 3-0 mağlup ayrılarak kötü gidişatını sürdüren Manisa FK, kendi evinde oynayacağı Iğdır FK karşılaşmasını kazanarak rahat bir nefes almak istiyor.

Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dar alan oyunları ve taktik çalışmayla sona erdi. Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla A.H. Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Iğdır FK maçının biletleri satışa çıktı

Manisa Futbol Kulübü, Iğdır FK maçının biletlerinin satışa sunulduğunu açıkladı. Karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar, diğer iç saha maçlarında olduğu gibi karşılaşmayı ücretsiz izleyebilecek. Maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı sahibi olmasının zorunlu olduğu açıklandı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

"Kapalı Alt Tribün: 30 TL, Misafir Tribünü: 39 TL." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan generalden dikkat çeken hareket
img

İsrail'den Ramazan'ın başında skandal hamle! Tamamını iptal ettiler
img

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Kasımpaşa'dan 10 dakikada 2 gol

Cimbom'a büyük şok! Kasımpaşa'dan 10 dakika 2 gol
1'i penaltı, diğeri değil: Herkes bu pozisyonları tartışıyor

Herkes bu pozisyonları tartışıyor
İsrail'den katliam hamlesi! 400 bin asker orduya çağrıldı

Bu resmen katliam hamlesi! 400 bin asker geliyor
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Gizemli hayırsever depremzedelerin 1 milyon 600 bin liralık market borcunu ödedi

Markete asılan pankartı gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.