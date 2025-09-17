Haberler

Manisa FK Gençlerle Türkiye Kupası'nda Turladı

Manisa FK Gençlerle Türkiye Kupası'nda Turladı
1'inci Lig'de Boluspor'a kaybeden Manisa FK, Türkiye Kupası'nda 18.2 yaş ortalamalı takımla Kırıkkale FK'yı 2-0 yenerek tura yükseldi. 15 yaşındaki Oğuzhan Yurtdaş ilk 11'de yer alırken, genç oyuncu Yunus Emre Yüce golleriyle dikkat çekti.

1'inci Lig'de hafta sonu mesaisinde deplasmanda Boluspor'a 2-0 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, Türkiye Kupası'nda genç oyuncularıyla turladı. 2'nci Tur maçında 3'üncü Lig temsilcisi Kırıkkale FK'yı deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlılar sahaya 18.2 yaş ortalamalı takımla çıktı. Bu sezon ligde Ada İbik, Umut gibi gençlere as kadroda şans verip vitrine çıkaran teknik direktör Taner Taşkın, Kırıkkale deplasmanında 15 yaşındaki Oğuzhan Yurtdaş'ı ilk 11'de oynattı.

Manisa ekibinin gollerini ise 17 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Yunus Emre Yüce attı. Takımda amatör lisansla oynayan Yunus Emre bu sezon ligde 4 maçta sonradan oyuna girdi. Taner Taşkın, geleceğin takımını kurmak için çabaladıklarını belirterek, "Hem ligde hem de kupada gençlerimiz şans buluyor ve buldukları şansı iyi değerlendiriyor. Hepsinden memnunum. Ancak herkes çok çalışmalı. Gençlerimizin seviyesini yükselteceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
