Manisa FK, Erciyes'te Kuvvet Çalıştı
Manisa FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Ahmet Pektaş yönetiminde 1850 metre yükseklikte gerçekleştirilen sabah antrenmanında takım, kuvvet çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat süren idmanın ardından siyah-beyazlı ekip, konaklayacağı otele geçti.
MANİSA FK, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Ege ekibi sabah yaptığı antrenmanda kuvvet çalıştı.
1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Ahmet Pektaş'ın yönetiminde bin 850 metre yükseklikteki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde yeni sezona hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip; bugün sabah antrenmanda, kuvvet çalışması yaptı. Ege temsilcisi yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından konaklayacağı otele hareket etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı