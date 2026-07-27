Manisa FK, Erciyes'te Kuvvet Çalıştı

MANİSA FK, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Ege ekibi sabah yaptığı antrenmanda kuvvet çalıştı.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Ahmet Pektaş'ın yönetiminde bin 850 metre yükseklikteki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde yeni sezona hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip; bugün sabah antrenmanda, kuvvet çalışması yaptı. Ege temsilcisi yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından konaklayacağı otele hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı