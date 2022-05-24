Manisa FK'da yeniden Eriş ve Devrim dönemi - Haberler

SPOR Toto 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, ligdeki ilk sezonunu tamamladıktan sonra teknik direktörlük görevinde Levent Eriş, futbol direktörlüğünde ise Levent Devrim'i yuvaya döndürdü. Kulüpte daha önce görev yapan iki tecrübeli isim, Başkan Mevlüt Aktan ve Başkan Vekili Engin Anlı'nın katıldığı imza töreniyle yuvaya döndü. Kariyerinde daha önce Manisaspor'u 2005 ve 2009 yıllarında iki kez Süper Lig'e taşıyan, Manisa FK'da da 2015-2016 sezonunda görev yapan Levent Eriş, son olarak Bölgesel Amatör Lig'de İzmirspor'u çalıştırdı. Manisa FK'yı teknik direktör olarak 2018 yılında 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e taşıyan isim olan Levent Devrim, kulüpte ardından sportif direktörlük de yaptı. İmza töreninde konuşan Başkan Mevlüt Aktan, "Hissettiğimiz aidiyeti, sevgiyi, coşkuyu, güveni bütün Manisa'ya yansıtmak istiyoruz. Her iki hocamıza da hayırlı olsun diyorum. Burası ikisinin de evi. Evlerine hoş geldiler" dedi.

Başkan Aktan, Manisa FK çatısı altında başarılar elde etmiş iki değerli futbol adamıyla yeniden çalışacakları için mutlu olduklarını dile getirdi. Manisa FK'nın güven ve istikrarla yoluna devam edeceğini kaydeden Mevlüt Aktan, "Zorlu bir sezonu geride bıraktık. Güzel şeyler yaptığımızı düşünüyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Kulübümüzün geldiği noktayı herkes görüyor ama yapacak çok işimiz. Sabır ve devamlılık en büyük silahımız. Yeni jenerasyon hocalarımızla çalışıp onlara fırsat verdik ama bunları yaparken bir şeyleri kazandığımız gibi bir şeyleri de kaybettiğimizi düşünüyorum. Kulübü dinamiklerinden dolayı farklı bir modele geçtik. Aidiyet, sevgi, coşku, güven, iletişim gibi konularda eksiklikler hissettik. Manisa'yı bilen, kulübü bilen, bizi bilen insanlara ihtiyacımız vardı" diye konuştu.

Manisa şehrinin kendisi için özel bir yeri olduğunun altını çizen teknik direktör Levent Eriş de, "Çok güzel günler yaşadığım, çok şampiyonluklar yaşadığım Manisa'mıza geri döndüğüm için başkanımıza ve yönetim kurulumuza ve benim için değeri büyük olan, kader birliği yaptığımız Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Profesyonel kulüp geçmişi 7 yıl olan ama bu 7 yıla önemli başarılar sığdırmış bir kulüpte olmanın heyecanını yaşıyorum. Manisa Futbol Kulübü'nün bugün geldiği nokta çok önemli bir başarı. Çok farklı bir sinerji oluşturacağımızı düşünüyorum. Biz deneyimimizi, birikimimizi ortaya koymak için geldik. Manisa benim için çok özel bir yer. Bu görevde olduğum için çok büyük onur duyuyorum. Kulübümüzü en iyi yerlere taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedefimiz Süper Lig, bugün olur veya yarın olur. Ben inanıyorum ki hep birlikte bu kulüp çatısı altında çok güzel işlere imza atacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor