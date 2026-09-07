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Manisa FK-Bursaspor maçının ardından

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Trendyol 1. Lig’in 6.haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü-Bursaspor maçının ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 6.haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü- Bursaspor maçının ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Bursaspor'a son dakikalarda yediği gol ile 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları mücadeleyi değerlendirdi. Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selman Coşkun, "Bugün gerçekten mücadele gücü yüksek bir müsabaka ortaya koyduk. Maçı bölümlere ayıracak olursak ilk yarı ve ikinci yarı şeklinde değerlendirdiğimizde hafta içi yapmış olduğumuz çalışmalarda Bursaspor'un her alanda yüksek şiddetli baskılar yapacağını biliyorduk. Ona yönelik antrenmanlar yapmıştık. En önemli hususun topa sahipken Bursaspor'un birebir baskılarını kırdıktan sonra hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi denemiştik ve maçın hikayesi de aslında öyle oldu. Orta sahayı blok arasında toplu buluştuktan sonra çok hızlı geçişlerle ilk yarı 3 tane çok net gol pozisyonu bulduk. İkinci yarıya geldiğimizde de yine geniş ve derin oynayarak Bursaspor'un blok aralarında ve blok içinde alanlar açıp oraları kullanmak için mücadeleye devam ettik. Yine aynı şekilde pozisyonlarımız var. Oyuncularımız büyük bir özveri gösterdi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten maçın temposu yüksekti. Özellikle geçiş anlarında ciddi reaksiyonlar verdik. Savunmadan hücuma geçişte direkt hücumlarla savunma arkası attığımız toplarla çok etkili olduk. Pozisyonlara girdik. Beraberliğe bile üzüleceğimiz maçı kaybettik. O yüzden üzgünüz. Ancak şu taraftan da bakıyoruz. Bizim için oyun kimliğini geliştirmek çok değerliydi. Bugün oyuncularımız oyun karakterini, oyun kimliğini en iyi şekilde ortaya koydular. ve daha da değerlisi biz kaybetsek de gelişmeye devam edeceğiz. Kazansak da gelişmeye devam edeceğiz arkadaşlar" dedi.

Bursaspor cephesi

Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Zor bir deplasmanı geriye düşmemize rağmen kazandık. Aslında iki farklı devre oynadık. Hem oynadık hem oynamadık. İlk yarı sadece ön alan baskısında özellikle orta sahada paylaşımda hatalar yaptık. Rakip çok gezerek oynadı. İkinci yarı başında oyuncularımızı değiştirdik. Onlar forvet kenar baskısına dönünce orta sahayı 3'e 3 bıraktık. Orada problemi çözdük ama üretme anlamında biraz problem yaşadık ikinci yarı. Daha fazla üretmemiz gerekiyordu. Birinci, ikinci bölgeyi toparladık ama üçüncü bölgede etkinliğimiz çok fazla yoktu. Git gelli bir maç oldu. Son dakikalarda kazandığımız için mutluyuz. Bu arada bazen böyle de kazanmak gerekiyor. Bugün çok fazla bireysel hata yaptık. Yani yediğimiz gol, verdiğimiz pozisyonlar ilk yarı hepsi bireysel hata. İlk defa bu kadar fazla bireysel hata yaptık. Onun haricinde dediğim gibi oyunun kontrolü aslında bizdeydi. Rakibin 2-3 tane ilk yarıda opsiyonları vardı. İkinci yarı bunlara da biz karşılık verince dediğim gibi oyun tamamen bize geçti. Son dakikalarda kazandık. Çok mutluyuz. Bir daha böyle bir karşılaşma oynayacağımızı ben düşünmüyorum. Özellikle bu kadar bireysel hatalar anlamında bir daha böyle bir karşılaşma oynayacağımızı düşünmüyorum. Böyle bir karşılaşmayı kazanmak da bizim için son derece sevindirici. Bu da bir gerçek. Yani bunu da zaten cebimize koyduk. Çünkü bu tarz bir maçı kazanmak, bu kadar hata yapıp kazanmak önemli bizim için" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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