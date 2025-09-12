Haberler

Manisa FK, Boluspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 5. haftasında yarın Boluspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetimindeki antrenmanın ardından kamp yapmak üzere kampa giren takım, galibiyet hedefliyor.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 5. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Manisa temsilcisi, hakem Burak Pakkan'ın yöneteceği bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
