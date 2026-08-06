Haberler

Manisa FK, Boluspor Maçı İçin Bolu'ya Gitti

Manisa FK, Boluspor Maçı İçin Bolu'ya Gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Boluspor’a konuk olacak Manisa Futbol Kulübü, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Bolu’ya hareket etti.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor'a konuk olacak Manisa Futbol Kulübü, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Bolu'ya hareket etti.

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk maçında Boluspor ile karşı karşıya gelecek olan Manisa Futbol Kulübü, teknik heyet yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanla çalışmalarını noktaladı.

Manisa FK, 7 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi son çalışması ter antrenmanıydı.

Hazırlıklarını tamamlayan Manisa temsilcisi, daha sonra maç için Bolu'ya hareket etti. Siyah-beyazlı ekip, sezona galibiyetle başlamak için sahaya çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Çerçeve yasa'dan kimler faydalanamayacak? Bakan Gürlek açıkladı

'Çerçeve yasa'dan kimler faydalanamayacak? bakan Gürlek açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir Otogarı için tahliye kararı! Yargıtay son noktayı koydu

Türkiye'nin en büyük 3 otogarından biriydi! Tahliye kararı verildi
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar
Bitcoin dipte mi? Analistler bu veriye dikkat çekti

Bitcoin dipte mi? Analistler bu veriye dikkat çekti
Real Madrid'den 140 milyon euroluk dev transfer

Real'e tam 140 milyon euroluk yıldız aldırdı

Japonya'da 27 milyon dolarlık internet siparişini iptal eden kadın tutuklandı

Alışveriş tutkusunun kurbanı oldu: Olacakları kimse tahmin edemezdi
Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti

Aziz başkan istedi devlet harekete geçti
İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...

İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...