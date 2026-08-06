Manisa FK, Boluspor Maçı İçin Bolu'ya Gitti

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor'a konuk olacak Manisa Futbol Kulübü, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Bolu'ya hareket etti.

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk maçında Boluspor ile karşı karşıya gelecek olan Manisa Futbol Kulübü, teknik heyet yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanla çalışmalarını noktaladı.

Manisa FK, 7 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi son çalışması ter antrenmanıydı.

Hazırlıklarını tamamlayan Manisa temsilcisi, daha sonra maç için Bolu'ya hareket etti. Siyah-beyazlı ekip, sezona galibiyetle başlamak için sahaya çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı