Manisa FK Play-Off'un kapısına dayandı

TRENDYOL 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, Bodrum FK'yi 90+3'teki golle 2-1 mağlup ederek Play-Off hattına yaklaşırken, Lois Diony son 4 maçta gösterdiği performansla dikkat çekti.

TRENDYOL 1'inci Lig'de Ege derbisinde deplasmanda önemli rakiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nü 90+3'üncü dakikada Fransız golcüsü Lois Diony'nin golüyle 2-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, Play-Off hattının kapısına dayandı. Hafta içinde de 2-0 geriye düştüğü maçta Bandırmaspor'u 3-2 yenmeyi başaran siyah-beyazlılar, Bodrum FK galibiyetiyle 40 puana yükselerek 8'inci sıraya adını yazdırdı. Hatflarca düşme hattında yer alıp inanılmaz bir yükseliş gösteren siyah-beyazlıların 7'nci sıradaki Iğdır FK ile arasında sadece 1 puan kaldı. Teknik direktör Mustafa Dalcı'nın istifasının ardından takımı sahaya çıkaran Ahmet Pektaş 3 maçta 2 galibiyet elde ederek başarıya önemli katkı sağladı.

LOIS DIONY HAYAT VERİYOR

Manisa FK'nın tecrübeli forveti Lois Diony ise takımına hayat vermeye devam etti. Sezon başında Bandırmaspor'dan gelen 33 yaşındaki Fransız, Bodrum FK ağlarını sarsarak 16'ncı golünü kaydetti. Diony son 4 maçta ise adeta coştu. Tecrübeli yıldız, Boluspor, Esenler Erokspor, Bandırmaspor ve Bodrum FK müsabakalarında toplam 5 gole imza attı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Ahmet Pektaş, "Analizlerimizi doğru yaptık, maça iyi de hazırlandık. Biz içeride ya da dışarıdaki her maça kazanmak için çıkıyoruz. Deplasman ve ev bizim için rakip fark etmiyor, kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Bodrum'da kazandığımız için mutluyuz" dedi. Manisa FK bu hafta sahasında Play-Off hattında yer alan Çorum FK ile oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
