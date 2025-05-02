'Şeytanın bacağını kırdık' diyen Erdoğan, Gabar'da günlük üretilen petrol miktarını açıkladı

"Şeytanın bacağını kırdık" deyip günlük üretim miktarını paylaştı
Emniyet'ten CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoföre suç duyurusu

Yeni görüntü Emniyet'i harekete geçirdi! Yerlikaya'nın çıkışı çok sert
Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza

Manisa FK, Bandırmaspor ile Karşılaşıyor

Manisa FK, Bandırmaspor ile Karşılaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 37. hafta maçında Bandırmaspor'u konuk edecek. Maç 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Bilet satışları devam ediyor, kadın ve 18 yaş altı taraftarlar maçları ücretsiz izleyebilecek.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 37. hafta mücadelesinde sahasında Bandırmaspor ile karşılaşacak.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 37. hafta mücadelesinde 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Bandırmaspor'u konuk edecek. Manisa FK, Cumartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Manisa Futbol Kulübü ile Bandırmaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Erdem Mertoğlu yönetecek. Mertoğlu'nun yardımcılıklarını Nurettin Dinçer Demir ve Kemal Mavi yapacak. Maçın 4. hakemi ise Doğu Yılmaz olacak.

Öte yandan müsabakanın bilet satışları devam ediyor. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek. Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar ise diğer iç saha maçlarında olduğu gibi Bandırmaspor karşılaşmasını da ücretsiz izleyebilecek. Kulüpten yapılan açıklamada maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı sahibi olmasının zorunlu olduğu bildirildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

"Kapalı Alt Tribün: 30 TL

Misafir Tribünü: 39 TL" - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.