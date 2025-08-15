Manisa'da MMA Kurslarına Yoğun İlgi

Son yıllarda dünyada büyük popülariteye kavuşan MMA (Karma Dövüş Sanatları) kursları Manisa'da da yoğun ilgiye sahne oluyor. Amaçlarının ulusal ve uluslararası seviyede ses getirecek sporcular yetiştirmek olduğunu belirten Antrenör Hamza Yeter, "9 aydır çalışıyoruz. Rağbet çok fazla. Salonlara sığmıyoruz" dedi.

Karma Dövüş Sanatları olarak bilinen MMA sporuna Manisa'da ilgi çığ gibi büyüyor. Spor tutkunlarının rağbet gösterdiği MMA kursları, hem gençlerin hem de kadınların kısa sürede favorisi haline geldi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan MMA Antrenörü Hamza Yeter, 9 ay önce ilk kez başlattıkları kurslarda önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi. MMA'in insanın doğasında olan, kick boks, muay thai, boks, güreş ve judo gibi birden fazla branşı içinde barındıran komple bir spor olduğunu belirten Yeter, bu branşta altın kemer ve madalyalar alabilecek yetenekler yetiştirmek istediklerini kaydetti. Hamza Yeter kursiyer sayısının günden güne arttığını, taleplere ise yetişemediklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'ün destekleriyle salonumuzu Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde ayarlayabildik. Daha önce 15 yıldır bireysel olarak MMA antrenörlüğü yapıyordum. Artık il müdürlüğümüzün himayesinde açtığımız kurslarla takım olma yolunda ilerliyoruz. MMA son 5-6 yıldır ülkemizde popülerleşmeye başladı. Bu spora ilgi çok fazla. Biz de bu işe el attık. Dokunduğumuz yerden ses gelmeye başladı. Şu anda lisanslı olarak 25 sporcumuz var. Sayımız artıyor. Salonumuz artık dar gelmeye başladı. İlerde daha büyük salona geçme umudumuz var."

Federasyonunun özerk olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Yeter, "Şu anda federasyonumuz, Kick Boks Federasyonu'nun alt federasyonu olarak yer alıyor. Federasyon Başkanımız Ali Arık'ın MMA'in hem tanıtımı hem gelişimi anlamında iyi çalışmaları var. Türkiye'nin her yerinde organizasyonlar düzenleniyor. Bu sporun içinde her şey var. Federasyonumuzun adı zaten Karışık Dövüş Sanatları diye geçiyor. En kısa zamanda özerkliğimizi alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşları MMA kurslarına beklediklerini ifade eden Yeter, "Bazı kesimlerce, MMA'ye yönelik 'çok tehlikeli spor algısı' olabilir. Sporun doğasında tehlikeli durumlar elbette olabiliyor. Futbol oynuyorsunuz ayaklarınız sakatlanabiliyor, voleybol oynuyorsunuz eliniz sakatlanabiliyor. Ama her insanın kendini savunma hakkı var. Halk arasında kafes dövüşü denince akla tehlikeli şeyler gelebilir ama içine girip bu sporu tanıdığınızda çok seveceksiniz. MMA kendi içinde 4'e ayrılıyor. Grappling dediğimiz vuruşu olmayan, elbisesiz güreş ve judoya benzeyen bir stil var. Light kategorisinde kafaya ve yerde vuruş yapmak yasak. Daha üst seviyeler için 'Full ve Elit' diye ayrılan kategorilerimiz var. Yani kademe kademe yapılabilir. MMA zor ama yapması çok keyifli. Her mesafeden saldırı ve defans var. İnsanın doğasında olan bir spor. Vatandaşlarımızı deneme derslerine bekliyoruz. Buyursunlar gelsinler, sporumuzla tanışsınlar. Herkesin beğeneceğine inanıyorum" dedi.

Kısa sürede müsabık sporcular yetiştirecek seviyeye ulaştıklarını kaydeden Yeter, "28-31 Ağustos tarihlerinde Ankara Keçiören'de düzenlenecek Türkiye MMA Süper Lig Müsabakaları'na 9 sporcu ile katılacağız. Bu katılım, Manisa tarihinde bir ilk olacak. Umutluyuz. Umarım Ankara'dan başarıyla döner ve şehrimizi gururlandırırız" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise kurslardan memnun olduklarını belirterek, desteklerinden ötürü Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e, Yunusemre Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tokay'a ve MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık'a teşekkür etti. - MANİSA