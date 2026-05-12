Sarıgöl'de filede nefes kesen final

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Liseler Arası Kız Voleybol Turnuvası, büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Turnuvada Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Liseler Arası Kız Voleybol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. Final müsabakalarının ardından kupalar sahiplerini bulurken, genç sporcuların ortaya koyduğu mücadele tribünlerden alkış aldı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen turnuvada ilçedeki liseler şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon olurken, Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi ise üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları; Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım tarafından takdim edildi.

Turnuva boyunca centilmence mücadele eden öğrenciler, sergiledikleri performansla izleyenlerden tam not aldı. Organizasyonda sporun birleştirici ve dostluk ruhuna dikkat çekilirken, emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFırat Kaya:

Türkiye'de spor etkinlikleri yapılıyor güzel ama Avrupa ülkelerinde böyle turnuvalar çok daha profesyonel düzeyde organize ediliyor yani hem ekipman hem hakem sistem hemde yayın kalitesi tamamen farklı Ülkenin ekonomik durumu bu farkı oluşturuyor nedense her şey paranın harcaması

Haber YorumlarıBarış Özyağcı:

Sarıgöl'ün o lisesi güzel başarı sağlamış tebrik ederim. Gençler iyi mücdele etmiş, bu tür turnuvalar gerekli herhalde.

Haber YorumlarıAyşe Ateş:

Atatürk'ü Anma Bayramı'nda böyle organizasyonlar görmek insanı sevindiriyor ?? Gençlerimizin spor yapması, Cumhuriyet değerlerimize bağlı kalması çok önemli. Sarıgöl Mesleki Teknik Lisesi'ne tebrikler, başarılar diliyorum. Ülkemizin geleceğini bu genç kızlar gibi kişiler yapacak ?? Umarım devletimiz bu tür etkinlikleri daha da artırır ????

